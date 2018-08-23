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Скандальные краснообские качели заберут у депутата и уничтожат

 23 августа, 14:32
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Скандальные краснообские качели заберут у депутата и уничтожат
фотографию предоставил Валерий Котельников

Власти Краснообска обещают местным жителям когда-нибудь установить новые качели — правда, это может препятствовать столь желанному для администрации строительству парковки.

Местный житель Валерий Котельников рассказал Сиб.фм о результатах беседы с замглавы Олегом Димениным. Второй заявил, что скандальные качели заберут у депутата Александра Лысикова и уничтожат. Также он отметил, что на месте старых установят новые «травмобезопасные» качели в «будущих периодах».

«На самом деле локация данных качелей мешает по нормам строительству парковки, которую лоббирует администрация, но жильцы против», — отметил Валерий Котельников.

Также краснообец выразил негодование: почему бы просто не отремонтировать старые аттракционы? Почему нужно их уничтожать и ставить новые пластиковые за 1,5-2 млн рублей.

«По-моему, ответ лежит на поверхности... на ремонте „не заработаешь“....» — печально подытожил мужчина.

Напомним, 23 августа стало известно, что краснообские качели-путешественницы проверит прокуратура.

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