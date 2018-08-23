Тракторист задавил собственную дочь в Красноярском крае

40-летний житель Красноярского края из-за отказа тормозов наехал на тракторе на свою 11-летнюю дочь — девочка погибла на месте.

Медработник Верхнеимбатской районной больницы сообщила в краевой следком о гибели 11-летней девочки в деревне Чулково. По данному факту начали доследственную проверку.

Как сообщили в следкоме, 21 августа 40-летний мужчина на тракторе заезжал на возвышенность, но, вероятно, из-за отказа тормозов покатился назад. В результате под колёса попала его дочка, которая в это время ехала на велосипеде. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

«В настоящее время запланирован выезд следователя на место происшествия ввиду его удалённости (380 километров от села Туруханск). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила пресс-служба СК Красноярского края.

Напомним, в июле матери обварившегося на батарее младенца в Братске вынесли приговор.