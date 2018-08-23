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Труп мужчины обнаружили в одной из саун Барнаула

 23 августа, 14:40
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Труп мужчины обнаружили в одной из саун Барнаула
фото с сайта pixabay.com

ЧП произошло в одной из барнаульских саун — утром 23 августа её сотрудники обнаружили тело мужчины.

Находится сауна на улице Юрина, 189. Известно, что умершему посетителю на вид около 40 лет.

«Как нам удалось узнать, мужчина прошедшим вечером жаловался на боль в груди, ему предложили вызвать скорую помощь, но тот отказался», — сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

В следственном управлении СК по Алтайскому краю подтвердили информацию о смерти мужчины, сотрудники ведомства начали доследственную проверку, во время которой предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, в августе соседи нашли в погребе труп пожилой жительницы Новосибирска, спасатели МАСС использовали альпинистское снаряжение, чтобы достать тело женщины.

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