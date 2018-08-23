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Убойный дальнобой: в Новосибирске стартовал мощнейший автофест

 23 августа, 17:03
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Убойный дальнобой: в Новосибирске стартовал мощнейший автофест
фото с сайта badfon.ru

Международный фестиваль грузового транспорта TRUCKFEST-2018 приурочен ко Дню дальнобойщика и призван привлечь внимание общества и специалистов к транспортной инфраструктуре.

Программа мероприятия состоит из трёх частей: TRUCКFEST-форум, TRUCКFEST-выставка и TRUCКFEST-шоу. Фестиваль пройдёт в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 22 по 25 августа.

В рамках форума — выступления первых лиц и специалистов отрасли, семинары и мастер-классы, обсуждение путей взаимодействия бизнеса и власти.

На выставке можно будет сфотографироваться на фоне эффектных тюнингованных машин, ретроавтомобилей и мощных грузовых траков. Также все четыре дня на фестивале посетителей ждут интерактивные зоны. Ключевым событием станет выставка эксклюзивных грузовиков, участники которой поборются за денежный приз в размере одного миллиона рублей.

«Это уникальная площадка, интересный формат. Уверен, на фестивале будет насыщенно и интересно. Жду большой активности от жителей Новосибирской области и других регионов», — сказал в приветственном слове врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов.

Шоу-программа пройдёт на нескольких площадках. На центральной сцене фестиваля — песни, танцы и конкурсы. В палаточном городке посетители смогут комфортно разместиться и неформально пообщаться. Также организаторы устроили банный городок, интерактивную зону для детей, спортивную площадку и многое другое. Завершится мероприятие концертом ко Дню дальнобойщика 25 августа.

Напомним, в августе на аэродроме в Мочище прошло эффектное авиашоу.

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