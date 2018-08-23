Воровавшие деньги сирот и пенсионеров экс-чиновники осуждены в Бердске

За хищение денег бердского отделения Пенсионного фонда России суд вынес приговор экс-чиновникам.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник городского отдела выплат ведомства Анна Телешова и бывший главный специалист-эксперт отдела выплат Ольга Гришина. У обеих в уголовном деле по десять преступных эпизодов.

«В суде установлено, что Гришина и Телешова с 9 декабря 2014 года по 8 апреля 2017-го, используя своё служебное положение, совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 280 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Организатором преступных схем была Телешова, а Гришина являлась её подчинённой и непосредственным исполнителем.

В дополнительный список вносились данные о пенсионерах, указывались номера расчётных счетов знакомых Гришиной. При этом указываемые пенсионеры не имели права на выплаты, которые им перечислялись по документам. Потом злоумышленницы обналичивали деньги и делили их.

Гришина и Телешова раньше не имели проблем с законом. Они полностью признали себя виновными в совершении преступлений и возместили ущерб. В результате получили условные сроки — 3 года и 2 года 10 месяцев соответственно.

Напомним, за хищение денег и имущества перед судом предстанет экс-руководитель Центральной клинической больницы СО РАН Екатерина Комиссарова.