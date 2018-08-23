Встреча на Первомайке: два «Яндекс.Такси» схлестнулись в битве за дорогу в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Два такси одного сервиса устроили ночную аварию на новосибирском перекрёстке.

Седаны Hyundai Solaris и Nissan Almera столкнулись в ночь на 23 августа на пересечении улиц Героев Революции и Физкультурной в Первомайском районе, сообщили в соцсетях.

Авария произошла недалеко от районной администрации.

«Примечательно, что оба автомобиля принадлежат одному и тому же сервису онлайн-заказа — «Яндекс.Такси», — отметили в соцсетях.

Судя по фото, машины серьёзно пострадали. В одной из них сработали подушки безопасности.

Подробности ДТП выясняются.

Напомним, в августе полицейское авто попало в ДТП и спровоцировало пробку в Новосибирске.