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Встреча на Первомайке: два «Яндекс.Такси» схлестнулись в битве за дорогу в Новосибирске

 23 августа, 11:20
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Встреча на Первомайке: два «Яндекс.Такси» схлестнулись в битве за дорогу в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Два такси одного сервиса устроили ночную аварию на новосибирском перекрёстке.

Седаны Hyundai Solaris и Nissan Almera столкнулись в ночь на 23 августа на пересечении улиц Героев Революции и Физкультурной в Первомайском районе, сообщили в соцсетях.

Авария произошла недалеко от районной администрации.

«Примечательно, что оба автомобиля принадлежат одному и тому же сервису онлайн-заказа — «Яндекс.Такси», — отметили в соцсетях.

Судя по фото, машины серьёзно пострадали. В одной из них сработали подушки безопасности.

Подробности ДТП выясняются.

Напомним, в августе полицейское авто попало в ДТП и спровоцировало пробку в Новосибирске.

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