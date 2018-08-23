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За неправильное лечение ребёнка читинская больница заплатит полмиллиона

 23 августа, 11:13
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За неправильное лечение ребёнка читинская больница заплатит полмиллиона
фото с сайта pixabay.com

Ребёнок получил травму руки, но вместо месяца реабилитации вынужден был перенести операции — суд признал вину врачей читинской больницы, которые поставили неполный диагноз.

С детского лечебного учреждения в Чите решением суда взыскали 560 тысяч рублей — эти средства медики заплатят за вред, причинённый здоровью ребёнка, обратившегося в больницу с переломом руки. Тогда ему была проведена операция: вставлена металлоконструкция и наложен гипс. Однако после его снятия, как отмечает пресс-служба Черновского районного суда города Читы, у ребёнка оказался деформирован локоть, а сама рука была обездвижена. В результате ему пришлось перенести ещё две операции, причём в Новосибирске.

«Представители больницы исковые требования не признали, сославшись на вину самой матери, которая, по их мнению, не соблюдала рекомендации врачей. Между тем экспертиза установила, что диагноз несовершеннолетнему был выставлен не полностью, что привело к дополнительным оперативным вмешательствам», — уточняет пресс-служба.

Точный диагноз ребёнку удалось поставить только через три месяца после травмы, а значит, медицинская помощь была оказана не в полном объёме.

Напомним, в Новосибирске следователи проводят проверку по факту смерти 16-летней девушки, правильный диагноз которой поставили лишь после смерти.

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