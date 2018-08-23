Живодёр облил бензином и поджёг собственного пса в Новокузнецке

В Новокузнецке обвиняемый в жестоком обращении с животным пытался скрыться от правоохранительных органов; пострадавший пёс поправляется и ищет новый дом.

Страшный инцидент произошёл ещё в апреле 2018 года. Как отмечали соседи, мужчина вёл асоциальный образ жизни и постоянно ругал и наказывал пса по кличке Тимошка. Однажды он вывел несчастное животное в подъезд, облил его бензином и поджёг. Соседи сумели спасти от страшной гибели собаку и отвезли её в ветклинику.

В отношении хозяина бедного Тимошки завели уголовное дело. Однако от суда мужчина решил скрыться.

«Из суда в полицию поступила информация об объявлении в розыск мужчины, который не являлся на заседания по делу о жестоком обращении с животными. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведённых мероприятий установили его местонахождение и задержали мужчину», — рассказал CITY-N представитель областного управления МВД Владимир Сергеев.

Теперь, на время судебного следствия, живодёра поместили под арест в СИЗО.

Тимошка на данный момент уже оправился от полученных ран, и волонтёры ищут ему новых хозяев, которые подарят ему заслуженные любовь и заботу и никогда не обидят. Всем, кто готов приютить активного, игривого и совсем ещё юного пса, просят обращаться по телефону 8−983−251−06−66.

Напомним, тёплый и уютный дом также ищет в Новосибирске кладбищенский щенок Лиза.