14 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП на Алтае

На Чуйском тракте в Республике Алтай опрокинулся микроавтобус — предположительно, у машины отказали тормоза.

Авария прошла 23 августа в 23:13 в Онгудайском районе Республики Алтай. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 22-летний водитель микроавтобуса ISTANA не справился с управлением. В итоге машина съехала с проезжей части и перевернулась.

«В результате ДТП в районную больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

По данным Центра медицины катастроф Республики Алтай, все пострадавшие — граждане Монголии. Пять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что водитель микроавтобуса был трезв.

По предварительной версии, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы.

Напомним, в августе один человек погиб и пять пострадали в ДТП на томской трассе.