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Эксперты назвали причину пожара в «Зимней вишне»

 24 августа, 12:41
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Эксперты назвали причину пожара в «Зимней вишне»
фото из соцсети «вконтакте»

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался со светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши, а автоматическая защита почему-то не сработала.

Располагался этот светильник над детским «сухим» бассейном, наполненным поролоновыми кубиками. К таким выводам пришли во время экспертизы электрооборудования, назначенной Следственным комитетом РФ, пишет «Коммерсантъ».

«На изучение экспертам были представлены несколько десятков мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами и прочим. Одних только распределительных шкафов „со следами термодеструкции и копоти“ было исследовано 16 штук», — сообщает издание.

Также экспертиза установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчётным на 10–20 %. Например, к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 квадратных миллиметров, был подведён электрокабель сечением всего 5,3.

Эксперты отмечают, что монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом. В результате во многих распределительных шкафах более толстые проводники использовались для малых нагрузок, и наоборот.

Во время расследования свидетели рассказали, что за неделю до трагического пожара с крыши капала вода, над чашей «сухого» бассейна периодически гас свет, но персонал не обратил должного внимания на проблему.

Напомним, 21 августа стало известно о завершении сноса основного четырёхэтажного здания ТРЦ «Зимняя вишня», в котором в марте 2018 года сгорели 60 человек.

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