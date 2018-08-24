Кемеровский подросток отправится в психбольницу за жестокое убийство ребёнка

16-летний житель города Мыски изнасиловал и убил девочку — за тяжкое преступление он отправится в специализированный психиатрический стационар.

Подростка осудили по нескольким статьям — «Убийство малолетнего лица, сопряжённое с изнасилованием», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он невменяем, не осознавал характер и общественную опасность своих действий, не мог руководить ими.

«Постановлением суда подростку назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением», — передали в ведомстве.

Известно, что обвиняемый воспитывался в неполной семье и ранее уже был замечен в противоправных действиях.

Напомним, в начале августа мужчина изнасиловал и убил 17-летнюю девочку на Алтае; к моменту приезда полиции он свёл счёты с жизнью.