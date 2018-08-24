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Хоккей в «Космосе»: Локоть решил судьбу бывшего кинотеатра

 24 августа, 12:15
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Хоккей в «Космосе»: Локоть решил судьбу бывшего кинотеатра
Фото с сайта kalinnsk.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал концессионное соглашение с Центром хоккейного мастерства в отношении здания бывшего кинотеатра «Космос».

«21 августа мэрия направила Центру хоккейного мастерства проект концессионного соглашения и предложила подписать его до 20 сентября 2018 года», — сообщил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Максим Леоненко.

Центр хоккейного мастерства планирует вложить в реконструкцию здания кинотеатра «Космос» и закупку оборудования почти 108 млн рублей из собственных средств. На первом этаже появятся залы профессиональной хоккейной подготовки, площадка с искусственным льдом, зона функциональной тренировки, бросковая зона с искусственным льдом, беговая дорожка, раздевалки с душевыми и санузлами, а также пункт общепита. Второй этаж займут тренажёрный зал, учебная аудитория, зоны для групповых занятий, общей физической подготовки и кроссфита.

Напомним, в августе Анатолий Локоть рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году.

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