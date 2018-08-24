6 баллов
+22 °C
 Новая версия Сиб.фм

Митинг обманутых российских дольщиков пройдёт в Новосибирске

 24 августа, 15:06
подходящие темы
Митинг обманутых российских дольщиков пройдёт в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Всероссийский митинг обманутых дольщиков пройдёт в Новосибирске в парке «Городское начало» 25 августа.

«С 1 июля вступил новый закон „Об участии в долевом строительстве“, в котором нас и наши проблемы существующих дольщиков вычеркнули, оставив нас с нашими проблемами», — написал на своей странице в соцсети один из участников акции протеста Виктор Кутаков.

Организаторы отмечают, что в Новосибирской области, по оценкам экспертов, около 30-40 тысяч обманутых дольщиков. Они призывают всех этих людей объединиться и прийти на митинг.

Кстати, город Обь сейчас находится в регионе на первом месте по количеству обманутых дольщиков на душу населения. Сообщается, что участниками митинга станут жители из других городов страны, которые приобрели квартиры в НСО.

Напомним, очередной митинг против пенсионной реформы пройдёт на площади Пименова в Новосибирске 2 сентября.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 августа, 14:33 • статья

Тишина и комфорт в центре Новосибирска

Ассоциация строительных компаний Сибирьинвест возводит в центре Новосибирска дом, который позволит жильцам почувствовать себя в Москве или Санкт-Петербурге

Продаём квартиру сами

 16 августа, 13:02 • колонка
Евгений Пестов
руководитель офиса элитной недвижимости АН "ГЖА ЦИП"
Конечно, самому продать квартиру можно. Расскажу, как это делается. Мне не жалко своих секретов, пользуйтесь.
 26 июля, 15:13 • статья

Искусство по правилам и без

Динамика одного сумасшедшего дня из жизни Карена Мовсесяна. Сиб.фм выяснил, что такое петь громко и дорого, где рождаются талантливые вокалисты и какое послеоперное будущее он себе приготовил.
самое популярное
 22 августа, 18:21 • новость

Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев

Хозяева отказались от удивительного четырёхухого пушистика и даже собирались выбросить его на помойку; теперь малыш ищет себе новую семью в Новосибирске.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка