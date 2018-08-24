Митинг обманутых российских дольщиков пройдёт в Новосибирске

Всероссийский митинг обманутых дольщиков пройдёт в Новосибирске в парке «Городское начало» 25 августа.

«С 1 июля вступил новый закон „Об участии в долевом строительстве“, в котором нас и наши проблемы существующих дольщиков вычеркнули, оставив нас с нашими проблемами», — написал на своей странице в соцсети один из участников акции протеста Виктор Кутаков.

Организаторы отмечают, что в Новосибирской области, по оценкам экспертов, около 30-40 тысяч обманутых дольщиков. Они призывают всех этих людей объединиться и прийти на митинг.

Кстати, город Обь сейчас находится в регионе на первом месте по количеству обманутых дольщиков на душу населения. Сообщается, что участниками митинга станут жители из других городов страны, которые приобрели квартиры в НСО.

Напомним, очередной митинг против пенсионной реформы пройдёт на площади Пименова в Новосибирске 2 сентября.