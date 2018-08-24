О готовности оплодотворить школьницу заявил новосибирский математик

Новосибирец, выступавший за снижение возраста половой неприкосновенности, в своём новом видеообращении рассказал, что готов переспать с 14-летней девочкой и сделать ей ребёнка — правда, в другой стране.

Не так давно весьма странный репетитор по математике Дмитрий Ильвовский выступил с идеей, что нужно снизить в России возраст половой неприкосновенности до 14 лет. А со временем — до девяти. На эту мысль его натолкнула трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». По его мнению, дети могли бы заниматься петтингом, а не гибнуть в огне в кинотеатре.

Помимо подобной «логики» суждений, мужчина примечателен порнографическим контентом на своей странице в соцсети (по его словам, он обучает детей математике) и завидно высокой самооценкой (например, любит говорить о себе в третьем лице и называет себя «математиком № 1»).

23 августа Дмитрий Ильвовский опубликовал видео, где, по его словам, он отвечает на вопросы журналистов, хейтеров и поклонников.

«Я, Ильвовский Дмитрий Михайлович, Математик № 1, готов переспать с 14-летней... а, девушкой... при её согласии... и сделать ей ребёнка», — заявил новосибирец, разбавляя речь театральными паузами.

Правда, затем математик отметил, что сделает он это в другой стране — где это разрешено законом. Также стоит напомнить, что у Дмитрия есть жена и дочь.

Напомним, в августе оплодотворять школьниц предложил новосибирский математик после «Зимней вишни».