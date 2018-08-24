Ольга Бузова запела из цветов в центре Новосибирска

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Огромный букет появился на площади Ленина в Новосибирске — из цветов раздаётся голос известной певицы.

Двухметровую инсталляцию из живых цветов установили рядом с Первомайском сквером. Периодически оттуда звучат известные хиты в исполнении популярной певицы Ольги Бузовой.

Как рассказали в новосибирской пресс-службе телеканала ТНТ, установку необычного арт-объекта приурочили к выходу телешоу «Замуж за Бузову» — его трансляция начнётся 26 августа. Подобные инсталляции находятся ещё в трёх городах — Санкт-Петербурге, Перми и Челябинске.

«Инсталляция станет одной из главных интерактивных фотозон на выходные. Огромный букет из живых цветов „исполняет“ хиты Ольги Бузовой каждый раз, как кто-то подходит к нему для фото», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Букет простоит на центральной площади до 27 августа.

Напомним, в августе в барнаульском сквере установили летающую тарелку.