«Самвел, мы с тобой»: клубы КХЛ поддержали хоккеиста «Сибири» с онкологией

В социальных сетях запустили флешмоб в поддержку сражающегося с раком защитника «Сибири» Самвела Мнацяна.

Игроки и представители клубов КХЛ и ВХЛ приняли участие во флешмобе #Самвелмыстобой, посвящённом игроку ХК «Сибирь» Самвелу Мнацяну, у которого врачи обнаружили злокачественную опухоль. К флешмобу уже присоединились клубы «Барыс», «Нефтяник», «Адмирал», «Авангард», «Молот-Прикамье», «Нефтехимик», «Арлан» и «Сибирь» — все они пожелали хоккеисту скорейшего выздоровления и возвращения в спорт. Видео со словами поддержки опубликовал Матч ТВ.

«Самвел, мы с тобой! Поправляйся быстрее, нам тебя не хватает», — поддержали своего товарища по команде игроки из Новосибирска.

Напомним, опухоль развилась у Самвела Мнацяна после удара в спину во время одной из игр — сумма лечения в Германии, где сейчас находится хоккеист, составляет 130 тысяч евро.