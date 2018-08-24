«Сибиряк», живи!: фанаты эффектно поддержали бедствующий клуб

Болельщики попавшей в сложнейшую финансовую ситуацию команды развернули большой баннер во время её тренировки: «Сибиряк», живи!.

Вечером 23 августа на открытую тренировку ПМФК «Сибиряк» пришли почти 400 зрителей. После её окончания болельщики дружно поддержали клуб скандированием «Сибиряк! Сибиряк!» и сфотографировались с большим баннером.

«Идея как-то интересно поддержать команду появилась сразу, как узнал о её проблемах. Предложил всем неравнодушным фотографироваться с атрибутикой „Сибиряка“ и распространять эти фото в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о нашей ситуации. На это, в частности, откликнулись многие любительские футбольные команды Новосибирска. Потом придумали сделать большой баннер в поддержку клуба. Напечатали его на собственные средства. Удачно совпало, что он был готов к открытой тренировке „Сибиряка“, где мы его и развернули. Футболисты были тронуты, благодарили. Верим, что удастся сохранить команду, отыграть чемпионат и Лигу чемпионов», — поделился лидер болельщиков Илья.

В клубе сообщили, что получена небольшая отсрочка на заявку на чемпионат России. За это время ПМФК «Сибиряк» надеется найти необходимые средства для полноценного существования.

«Мы отправили апелляцию в РФС о повторном рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии на участие в Суперлиге 2018/19. В данный момент мы вместе с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем ведём совместную работу по привлечению спонсоров», — рассказал исполнительный директор ПМФК «Сибиряк» Олег Некрут.

Напомним, на прошлой неделе ПМФК «Сибиряк» не допустили к участию в чемпионате России по мини-футболу из-за финансовых проблем.