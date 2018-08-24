1 балла
+13 °C
 Новая версия Сиб.фм

Собака-унывака с уставшими глазами ищет дом в Новосибирске

 24 августа, 17:54
подходящие темы
Собака-унывака с уставшими глазами ищет дом в Новосибирске
фото из группы «Бюро Находок Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте»

«Так выглядел бы понедельник, если бы он был собакой» — миниатюрное животное с необыкновенным окрасом нашли на улице в Новосибирске.

Как рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Людмила, собаку с «уставшими глазами» она увидела у гаражей в Калининском районе на улице Кропоткина. Покормив пару дней животное, женщина поняла, что оно бездомное, и решила взять его на передержку. Оставить у себя собаку Людмила не может: дома живут лабрадор и кошка.

Объявление о поиске нового дома для собаки женщина разместила в соцсетях. У питомца красивые голубые глаза и почти идеальный белый окрас. Почти — потому что под глазами у животного забавные пятнышки, похожие на синяки. Новосибирцы в интернете сразу подметили эту особенность.

«Так выглядел бы понедельник, если бы он был собакой», — пошутил один из комментаторов.

Собака-унывака, по словам Людмилы, добрая, дружелюбная девочка. Хорошо ладит с другими животными в доме. Она очень ласковая — «прям, как кошка».

С такой неординарной внешностью собака точно может претендовать на статус новой звезды интернета. Того, кто готов приютить забавную малышку и окружить её любовью и заботой, Людмила просит обращаться по телефону: 8-913-913-59-52.

Напомним, другой необычный питомец — котёнок с четырьмя ушками — нашёл себе новый дом и подружку в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 августа, 12:01 • интервью

Красивая грудь — это два айфона

Популярный пластический хирург Максим Вуйлов — о том, в каком направлении движется современная пластическая хирургия и какие подходы к совершенствованию своего тела популярны у его клиентов.
 10 августа, 10:30 • репортаж

Помощь по адресу

О том, что значит депутатская помощь и как свои встречи с жителями округа № 3 проводит депутат Георгий Андреев — в материале Сиб.фм
 7 августа, 11:09 • интервью

За свои шутки мне не стыдно

Комики с телеканала ТНТ Виктор Комаров и Гурам Амарян рассказали корреспонденту Сиб.фм о том, как рождаются шутки, что такое «обкатка» и почему они не завидуют блогерам из интернета.
самое популярное
 22 августа, 18:21 • новость

Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев

Хозяева отказались от удивительного четырёхухого пушистика и даже собирались выбросить его на помойку; теперь малыш ищет себе новую семью в Новосибирске.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка