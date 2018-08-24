Собака-унывака с уставшими глазами ищет дом в Новосибирске

«Так выглядел бы понедельник, если бы он был собакой» — миниатюрное животное с необыкновенным окрасом нашли на улице в Новосибирске.

Как рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Людмила, собаку с «уставшими глазами» она увидела у гаражей в Калининском районе на улице Кропоткина. Покормив пару дней животное, женщина поняла, что оно бездомное, и решила взять его на передержку. Оставить у себя собаку Людмила не может: дома живут лабрадор и кошка.

Объявление о поиске нового дома для собаки женщина разместила в соцсетях. У питомца красивые голубые глаза и почти идеальный белый окрас. Почти — потому что под глазами у животного забавные пятнышки, похожие на синяки. Новосибирцы в интернете сразу подметили эту особенность.

«Так выглядел бы понедельник, если бы он был собакой», — пошутил один из комментаторов.

Собака-унывака, по словам Людмилы, добрая, дружелюбная девочка. Хорошо ладит с другими животными в доме. Она очень ласковая — «прям, как кошка».

С такой неординарной внешностью собака точно может претендовать на статус новой звезды интернета. Того, кто готов приютить забавную малышку и окружить её любовью и заботой, Людмила просит обращаться по телефону: 8-913-913-59-52.

Напомним, другой необычный питомец — котёнок с четырьмя ушками — нашёл себе новый дом и подружку в Новосибирске.