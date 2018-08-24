Топливный союз накажут за прогнозы о росте цен на бензин в России

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша получит предостережение ФАС после заявления о росте цен на бензин в 2019 году.

Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрия Махонина. По его словам, подобные заявления являются незаконными.

Ранее РБК сообщил, что Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о резком росте цен на бензин в 2019 году из-за повышения акциза и НДС, что в свою очередь грозит убытками для АЗС. Помощнику руководителя администрации президента Кириллу Молодцову 16 августа им было направлено соответствующее письмо.

«Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 рубля за литр», — говорится в письме.

Отметим, что акцизы на бензин с 1 января 2019 года вырастут с 8213 рублей до 12 314 рублей за одну тонну, НДС — с 18 до 20 %. Также, по мнению Евгения Аркуши, к росту может привести увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля, начало осенних ремонтов на НПЗ и прекращение административного давления на цены.

Напомним, по результатам проверки Федерации автовладельцев России, 76 % АЗС в районах Краснодарского края и Московской области недоливают бензин и накручивают на него цены — однако подобные ситуации, вероятно, происходят и в Сибири.