Ачинский детсад с жестокими методами воспитания проверяют следователи

стоп-кадр с видео «Жертвы Лунтика? Родители обвиняют работников частного садика в жестокости и хамстве к детям»

Информация об издевательствах над маленькими воспитанниками частного детского сада Ачинска заинтересовала следствие — там началась проверка.

Видео с камер видеонаблюдения в частном детском саду «Лунтик», на котором видно, как воспитатель грубо хватает ребёнка и бросает его на маты, показали в эфире местного телеканала «ОСА». Мама одной из воспитанниц учреждения рассказала, что забила тревогу после того как её дочь похудела и отказывалась идти в детсад. По её словам, детский сад отличился и другими нарушениями: детей кормили не по нормам, а некоторых укладывали спать в игровой комнате на матах, так как им не хватало место в спальне.

Этой информацией заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

«По данному факту незамедлительно начата доследственная проверка. На данный момент опрошена мать воспитанника и другие родители, чьи дети посещают указанный частный детский сад, воспитатель, а также проведен осмотр места происшествия», — добавили в ведомстве.

Напомним, что хабаровская воспитательница одного из детских садов была уволена после пощёчины ребёнку.