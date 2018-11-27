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Автовандалы разрушили памятники на новосибирском кладбище

Рубрика: общество

26.08.2018 11:10

фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

В результате действий вандалов пострадали памятники и ограда на Северном кладбище Новосибирска.

О происшествии на кладбище в Пашино сообщили новосибирцы в группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте". Предположительно, ДТП произошло накануне. Неизвестные на автомобиле «Жигули» сбили надгробия у пяти могил, повредили ограду и бросили машину.

Обнаружившие автомобиль прохожие предположили, что ей управляли рабочие кладбища в состоянии опьянения.

«В покорёженной «девятке» остались лопаты, диск по камню от «болгарки», рабочая одежда и недопитое пиво. Что характерно, водитель и пассажиры так спешили покинуть машину, что даже оставили ключи в замке зажигания», – добавили пользователи соцсетей.

Напомним, что в августе неизвестные исписали парапеты на обновлённой Михайловской набережной.

Автор
Ксения Лысенко
журналист
Автор
Ксения Лысенко
журналист

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Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

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вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

вчера 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

27.11.2018 Woman 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

27.11.2018 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

27.11.2018 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

27.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

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