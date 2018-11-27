Автовандалы разрушили памятники на новосибирском кладбище

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Автовандалы разрушили памятники на новосибирском кладбищеРубрика: общество
26.08.2018 11:10
фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"
В результате действий вандалов пострадали памятники и ограда на Северном кладбище Новосибирска.
О происшествии на кладбище в Пашино сообщили новосибирцы в группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте". Предположительно, ДТП произошло накануне. Неизвестные на автомобиле «Жигули» сбили надгробия у пяти могил, повредили ограду и бросили машину.
Обнаружившие автомобиль прохожие предположили, что ей управляли рабочие кладбища в состоянии опьянения.
«В покорёженной «девятке» остались лопаты, диск по камню от «болгарки», рабочая одежда и недопитое пиво. Что характерно, водитель и пассажиры так спешили покинуть машину, что даже оставили ключи в замке зажигания», – добавили пользователи соцсетей.
Напомним, что в августе неизвестные исписали парапеты на обновлённой Михайловской набережной.
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