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Десятки семей обманутых дольщиков получат жильё в Новосибирской области

 25 августа, 12:27
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Десятки семей обманутых дольщиков получат жильё в Новосибирской области
фото с сайте pixabay.com

В минстрое Новосибирской области согласовали списки 50 семей обманутых дольщиков, которые вскоре получат жильё.

В региональном правительстве напомнили, что в 2015 году был принят областной закон. В нём прописан механизм восстановления прав обманутых дольщиков с помощью воплощения масштабных инвестиционных проектов. Причём этот закон приняли в качестве пилотного проекта в стране.

«50 семей в ближайшее время получат долгожданные квартиры от ведущих застройщиков Новосибирской области и перестанут быть „обманутыми дольщиками“. Согласование данного списка — реальный результат механизма восстановления прав „обманутых дольщиков“, работающего в Новосибирской области», — рассказал врио министра строительства области Иван Шмидт.

Напомним, в июле стало известно, что в Новосибирской области на завершение долгостроев направят 537,5 млн рублей — они будут освоены в рамках семи масштабных инвестиционных проектов.

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