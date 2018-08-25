Колючей проволокой обнесли детскую площадку в Омске

Необычная детская площадка появилась в одном из дворов Омска, её снимки опубликованы в соцсетях.

На фотографиях видно, что детский игровой комплекс окружён высоким забором из металлической сетки, который увенчан колючей проволокой. Причём выглядит она аналогично той, которую размещают на оградах учреждений системы исполнения наказаний.

Кстати, мнения людей насчёт необычной конструкции разделились. Кто-то пишет в комментариях, что никогда не привёл бы своих детей играть за колючую проволоку, другие видят в этом разумный подход, мол, хоть так удастся подольше сохранить в хорошем состоянии детскую площадку.

«Я бы ещё и собак на цепь там посадила с нашим-то народом», — написала Ольга Солнышкова.

Напомним, в августе качели и несколько детских горок «в аварийном состоянии» демонтировали и увезли с площадок в Краснообске — местные жители уверены, что теперь аттракционы красуются на чьей-то даче.