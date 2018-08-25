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Мужчина погиб под колесами своего грузовика в Новосибирской области

 25 августа, 17:58
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Мужчина погиб под колесами своего грузовика в Новосибирской области
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

25-летний мужчина погиб в ДТП на новосибирской трассе после столкновения двух грузовиков.

Смертельное ДТП произошло в ночь с 24 на 25 августа в Ордынском районе. Грузовик Volvo припарковался возле обочины на трассе К-17, когда в него на полном ходу влетел тягач MAN.

«Водитель и пассажир Volvo находились возле своего грузовика, который от удара тронулся с места и насмерть сбил 25-летнего пассажира», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Водитель тягача в происшествии серьёзно не пострадал — у него диагностирован ушиб тканей головы.

По факту этого происшествия уже начата проверка — выясняются причины и обстоятельства дорожной аварии.

Напомним, что вчера ночью на Чуйском тракте в Республике Алтай опрокинулся микроавтобус с 14 пассажирами; предположительно, у машины отказали тормоза.

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