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Пилот по ошибке посадил самолёт на недостроенную полосу в Бурятии

Рубрика: общество

26.08.2018 10:18

фото с сайта pixabay.com

В результате этого никто не пострадал, однако расследованием инцидента уже занялись в авиакомпании.

«Уральские авиалинии» инициировали внутреннюю проверку по факту посадки самолета на недостроенную взлётно-посадочную полосу аэропорта Улан-Удэ. Как сообщило РИА Новости, самолёт авиаперевозчика, следовавший по маршруту Москва — Иркутск, из-за неблагоприятных погодных условий не смог сесть в Иркутске, поэтому отправился на запасной аэродром Улан-Удэ, где приземлился на недостроенную полосу.

В авиакомпании отметили, что посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. Для их вылета к месту назначения уже направлено резервное воздушное судно.

Напомним, что из-за неисправности сразу двух самолётов авиакомпании «Якутия» произошла серьёзная задержка рейса № 482 – пассажиры смогли вылететь лишь спустя два дня.

 

 

Автор
Ксения Лысенко
журналист
Автор
Ксения Лысенко
журналист

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