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После избиения осуждённого следователи проверят кемеровскую колонию

 25 августа, 10:17
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После избиения осуждённого следователи проверят кемеровскую колонию
фото с сайта pixabay.com

Следователи заинтересовались информацией об избиении осуждённого в одной из кемеровских колоний.

В ходе мониторинга СМИ следственные органы СК РФ по Кемеровской области получили информацию об избиении осуждённого колонии сотрудниками этого учреждения. По данному факту началась доследственная проверка.

«В её ходе будут изучены медицинские документы осуждённого, затем мужчине будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также будут проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, установленных на территории колонии и в помещениях исправительного учреждения», — уточнили в ведомстве.

Ход проверки был взят на контроль руководством регионального следственного управления СК РФ.

Напомним, в июле бурятских полицейских отправили в колонию за избиение задержанных.

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