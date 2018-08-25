Позвал на свидание и ограбил свою избранницу житель Томска
25 августа, 11:20
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Томич познакомился с девушкой из Новосибирска по интернету — на первом свидании он пригрозил ей пистолетом и ограбил.
35-летнего жителя Томска обвинили в разбое с угрозой применения насилия.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, 10 марта 2015 года томич познакомился по интернету с девушкой из Новосибирска. После недолгого общения он приехал в гости к своей избраннице.
«Используя в качестве оружия похожий на пистолет предмет, мужчина приказал девушке лечь на пол, после чего надел на неё заранее приготовленные наручники. Угрожая выстрелить и изуродовать, он потребовал от потерпевшей передать ему денежные средства», — сообщили в ведомстве.
Опасаясь за свою жизнь, девушка рассказала мужчине, где хранит деньги и драгоценности, а также назвала ему пин-код своей банковской карты.
Материальный ущерб от действий злоумышленника оценили в 243 тысячи рублей. Уголовное дело рассмотрят в суде.
Напомним, в июне «женщину в чемодане» из бердского леса убил любовник после свидания.