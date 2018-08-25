Сотни жительниц Новосибирска устроили давку в ТРЦ на открытии магазина

Любительницы косметики оккупировали СТЦ «МЕГА» в Новосибирске с самого утра — причиной давки стало праздничное открытие магазина с раздачей подарков.

Сегодня утром, 25 августа, в «МЕГЕ» произошла давка возле нового магазина косметики NYX. Сюда в день открытия съехалось несколько сотен любительниц шопинга, которым пообещали специальные подарки — бесплатные наборы косметики могли получить первые сто посетительниц нового магазина.

Из-за небывалого ажиотажа открытие отложили на час, и, как рассказывают очевидцы, в толпе постоянно раздавались выкрики о потерянных во время давки вещах. Администраторы магазина вынуждены были раздавать бутылки с водой, так как некоторые стоящие в очереди посетительницы пожаловались на духоту.

После того как стало понятно, что подарки получат не все, очередь быстро рассосалась.

Кадрами открытия и давки новосибирцы активно делятся в социальных сетях.

Напомним, что в День города новосибирцы устроили давку, набирая полные пакеты праздничного пирога.