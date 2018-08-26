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Автовандалы разрушили памятники на новосибирском кладбище

 26 августа, 11:10
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Автовандалы разрушили памятники на новосибирском кладбище
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В результате действий вандалов пострадали памятники и ограда на Северном кладбище Новосибирска.

О происшествии на кладбище в Пашино сообщили новосибирцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, ДТП произошло накануне. Неизвестные на автомобиле «Жигули» сбили надгробия у пяти могил, повредили ограду и бросили машину.

Обнаружившие автомобиль прохожие предположили, что ей управляли рабочие кладбища в состоянии опьянения.

«В покорёженной „девятке“ остались лопаты, диск по камню от „болгарки“, рабочая одежда и недопитое пиво. Что характерно, водитель и пассажиры так спешили покинуть машину, что даже оставили ключи в замке зажигания», — добавили пользователи соцсетей.

Напомним, что в августе неизвестные исписали парапеты на обновлённой Михайловской набережной.

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