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«Только спросить»: миновавший ступени ГАЗ припарковался у дверей бердской поликлиники

 26 августа, 14:07
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«Только спросить»: миновавший ступени ГАЗ припарковался у дверей бердской поликлиники
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль обнаружили у дверей женской консультации в Бердске — каким образом он преодолел ступни, непонятно.

26 августа жители Бердска увидели странную картину — у входа в женскую консультацию стоял автомобиль ГАЗ-24. При этом, для того, чтобы попасть к дверям помещения, необходимо преодолеть ступени. Каким образом это удалось водителю, остаётся загадкой.

Об инциденте сообщили в социальных сетях. Комментаторы тут же откликнулись на произошедшее и стали соревноваться в остроумии:

«Девушка на консультацию приехала», «Это он ещё с третьего этажа спустился, жену ждёт», «Ты не ты, когда не проконсультирован».

Дать убедительное объяснение произошедшему в комментариях так и не смогли.

Напомним, в августе автомобиль наехал на торговую палатку с людьми в Новосибирске.

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