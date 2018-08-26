Моторный катер с тремя новосибирцами налетел на мель — двое пострадали, один погиб.

ЧП произошло 26 августа в 8.30, сообщает группа «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте».

Двое мужчин и женщина, отдыхавшие на берегу в районе улицы Водозабор, решили прокатиться на катере. По словам очевидцев, спасательных жилетов у них не было, а сами они были пьяны.

«Катер на большой скорости налетел на мель и все трое оказались в воде. Погиб мужчина 1977 года рождения. Другого мужчину и женщину вытащили из воды и эвакуировали обратно к берегу очевидцы. Сам катер остался дрейфовать вниз по течению», — рассказали в соцсети.

Выживших мужчину и женщину передали врачам скорой помощи, а катер нашли возле Бугринского моста и отбуксировали к берегу.

Спасатели предупреждают: из-за низкого уровня воды в Оби появилось много мелей, а потому передвигаться по реке на маломерных судах и катерах стало опасно.

Кроме того, накануне вечером в районе Димитровского моста из моторной лодки выпал мужчина. Его тело спасатели так и не нашли.

Напомним, в июле два катера столкнулись в ночном Обском море.