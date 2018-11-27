Прокатил так прокатил: красноярским «отцом года» заинтересовались следователи

Лента новостейПредложить новость
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
Прокатил так прокатил: красноярским «отцом года» заинтересовались следователиРубрика: проиcшествия
27.08.2018 07:45
фото с сайта pixabay.com
Видео с отцом, катающим своего ребёнка на крыше авто, привлекло внимание следователей – они проводят проверку.
Красноярские следователи проверяют инцидент с отцом, который прокатил на крыше машины своего ребёнка, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.
«По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время направлен запрос в органы ГИБДД для установления данных водителя, устанавливаются все иные обстоятельства», — рассказали в ведомстве.
Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором красноярец катает ребёнка на крыше авто.
Комментарии
Лента новостей
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
Статьи по теме
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное