Прокатил так прокатил: красноярским «отцом года» заинтересовались следователи

0 балла
-11
66.94 75.52
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

вчера 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

27.11.2018 Woman 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

27.11.2018 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

27.11.2018 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

27.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Прокатил так прокатил: красноярским «отцом года» заинтересовались следователи

Рубрика: проиcшествия

27.08.2018 07:45

фото с сайта pixabay.com

Видео с отцом, катающим своего ребёнка на крыше авто, привлекло внимание следователей – они проводят проверку.

Красноярские следователи проверяют инцидент с отцом, который прокатил на крыше машины своего ребёнка, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

«По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время направлен запрос в органы ГИБДД для установления данных водителя, устанавливаются все иные обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором красноярец катает ребёнка на крыше авто.

Автор
Юлия Моисеева
журналист
Автор
Юлия Моисеева
журналист

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

вчера 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

27.11.2018 Woman 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

27.11.2018 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

27.11.2018 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

27.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
20.08.2018

Рожать больше, жить дольше

В Новосибирске обсудили план реализации но...

Читать далее

Новости по теме

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках 27.11.2018 Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев 27.11.2018 Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске 20.11.2018 Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе 20.11.2018 Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев 20.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Image

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – сканда...

Image

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался ...