Прокатил так прокатил: красноярским «отцом года» заинтересовались следователи

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Видео с отцом, катающим своего ребёнка на крыше авто, привлекло внимание следователей – они проводят проверку.

Красноярские следователи проверяют инцидент с отцом, который прокатил на крыше машины своего ребёнка, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

«По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время направлен запрос в органы ГИБДД для установления данных водителя, устанавливаются все иные обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором красноярец катает ребёнка на крыше авто.



Юлия Моисеева

журналист Автор