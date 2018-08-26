«Куриный» град повредил дома и урожай в Новосибирской области

Огромный град напугал жителей Новосибирской области — некоторые кусочки льда достигали размера куриного яйца.

Крупные атмосферные осадки выпали 25 августа в Доволенском районе Новосибирской области. Как рассказали в соцсетях жители села Ильинка, некоторые градины по размеру можно было сравнить с куриным яйцом.

«Лёд уничтожил урожай, пострадала домашняя птица, а также повредилась обшивка домов и разбилось несколько окон», — рассказали местные жители.

По словам очевидцев, разгул стихии продолжался 40 минут. В некоторых местах небесный лёд лёг на землю 10-сантиметровым слоем.

Напомним, в июле в Новосибирской области уже выпадал огромный град.