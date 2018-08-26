2 балла
+18 °C
 Новая версия Сиб.фм

«Куриный» град повредил дома и урожай в Новосибирской области

 26 августа, 13:07
подходящие темы
«Куриный» град повредил дома и урожай в Новосибирской области
фото из группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте»

Огромный град напугал жителей Новосибирской области — некоторые кусочки льда достигали размера куриного яйца.

Крупные атмосферные осадки выпали 25 августа в Доволенском районе Новосибирской области. Как рассказали в соцсетях жители села Ильинка, некоторые градины по размеру можно было сравнить с куриным яйцом.

«Лёд уничтожил урожай, пострадала домашняя птица, а также повредилась обшивка домов и разбилось несколько окон», — рассказали местные жители.

По словам очевидцев, разгул стихии продолжался 40 минут. В некоторых местах небесный лёд лёг на землю 10-сантиметровым слоем.

Напомним, в июле в Новосибирской области уже выпадал огромный град.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 апреля, 16:30 • статья

Сибирь в огне

Ситуация с лесными пожарами в России обостряется: в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась вдвое. Анализ ситуации от Сиб.фм
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 29 марта, 17:25 • статья

Алтай заливает

Алтайский край вновь оказался под ударом стихии. За развитием паводковой ситуации следит специальный корреспондент Сиб.фм в Барнауле.
самое популярное
 22 августа, 18:21 • новость

Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев

Хозяева отказались от удивительного четырёхухого пушистика и даже собирались выбросить его на помойку; теперь малыш ищет себе новую семью в Новосибирске.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 24 августа, 15:56 • новость

О готовности оплодотворить школьницу заявил новосибирский математик

Новосибирец, выступавший за снижение возраста половой неприкосновенности, в своём новом видеообращении рассказал, что готов переспать с 14-летней девочкой и сделать ей ребёнка — правда, в другой стране