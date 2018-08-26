«Отец года»: красноярец прокатил ребёнка на крыше авто и попал на видео

Ролик с ребёнком, сидящим на крыше иномарки во время движения, возмутил красноярцев — в безответственности обвинили его родителей, находящихся в машине.

Инцидент произошёл возле ресторана быстрого питания KFC на улице Шахтёров. Прохожий успел снять на камеру телефона рискованный манёвр одного из автомобилистов — тот посадил на крышу ребёнка, а сам продолжил движение. По словам очевидца, родители мальчика в тот момент находились в иномарке: папа — за рулём, мама — держала на руках второго ребенка.

Видео, попавшее в паблик «ДТП/ЧП Красноярск» в Instagram, вызвало осуждение пользователей соцсетей.

«Отец года!», «Полное отсутствие мозгов» — так прокомментировали красноярцы поступок мужчины.

Напомним, что в Свердловской области следователи начали по информации о ненадлежащем обращении с ребёнком в семье — его не выпускали со двора в частном доме на протяжении пяти лет.

