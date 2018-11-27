Семилетняя девочка погибла в страшном ДТП на новосибирской трассе

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Семилетняя девочка погибла в страшном ДТП на новосибирской трассеРубрика: проиcшествия
27.08.2018 08:20
фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"
Два машины столкнулись лоб в лоб на выезде из Бердска – погиб ребёнок.
УАЗ «Патриот» и автомобиль Nissan Note столкнулись на 42-м километре трассы Р-256 недалеко от посёлка «Вега» Новосибирской области, сообщили в социальных сетях. У «Ниссана» сильно повредилась передняя часть, а внедорожник перевернулся.
В результате аварии погибла семилетняя девочка, находившаяся в УАЗе. Кроме того, пострадали два пассажира и водители обоих автомобилей.
По предварительной информации, водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Ниссаном». Обстоятельства произошедшего выясняются.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека», – сообщили в соцсетях со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, в августе ДТП в Новосибирской области унесло жизнь ещё одной маленькой девочки.
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