Семилетняя девочка погибла в страшном ДТП на новосибирской трассе

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Два машины столкнулись лоб в лоб на выезде из Бердска – погиб ребёнок.

УАЗ «Патриот» и автомобиль Nissan Note столкнулись на 42-м километре трассы Р-256 недалеко от посёлка «Вега» Новосибирской области, сообщили в социальных сетях. У «Ниссана» сильно повредилась передняя часть, а внедорожник перевернулся.

В результате аварии погибла семилетняя девочка, находившаяся в УАЗе. Кроме того, пострадали два пассажира и водители обоих автомобилей.

По предварительной информации, водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Ниссаном». Обстоятельства произошедшего выясняются.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека», – сообщили в соцсетях со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в августе ДТП в Новосибирской области унесло жизнь ещё одной маленькой девочки.



Юлия Моисеева

журналист Автор