Сибирских сноубордисток могут не взять на чемпионат мира

Сноубордистки Алёна Заварзина из Новосибирска и Екатерина Тудегешева из Кемерово рискуют не войти в сборную страны — спортсменки не могут пройти углубленное медицинское обследование.

Как сообщил источник изданию «Спорт Экспересс», причины происходящего девушкам не называют. При этом Алёне Заварзиной даже не платят зарплату — сноубордистка не получала деньги весь предыдущий сезон.

При этом в Центре спортивной подготовки Минспорта утверждают, что компенсировать невыплату заработной платы Заварзиной по закону не получится.

«Если так и дальше пойдет, сборная рискует поехать на чемпионат мира-2019 без своих самых ярких и титулованных спортсменок», — рассказал источник издания.

Напомним, стала известна причина рака у защитника ХК «Сибирь».