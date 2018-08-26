Сибирских сноубордисток могут не взять на чемпионат мира
26 августа, 21:21
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Сноубордистки Алёна Заварзина из Новосибирска и Екатерина Тудегешева из Кемерово рискуют не войти в сборную страны — спортсменки не могут пройти углубленное медицинское обследование.
Как сообщил источник изданию «Спорт Экспересс», причины происходящего девушкам не называют. При этом Алёне Заварзиной даже не платят зарплату — сноубордистка не получала деньги весь предыдущий сезон.
При этом в Центре спортивной подготовки Минспорта утверждают, что компенсировать невыплату заработной платы Заварзиной по закону не получится.
«Если так и дальше пойдет, сборная рискует поехать на чемпионат мира-2019 без своих самых ярких и титулованных спортсменок», — рассказал источник издания.
Напомним, стала известна причина рака у защитника ХК «Сибирь».