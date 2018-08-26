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Сорвалась с Октябрьского моста и разбилась насмерть женщина в Новосибирске

 26 августа, 12:27
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Сорвалась с Октябрьского моста и разбилась насмерть женщина в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Женщина упала с новосибирского моста на набережную и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла в Новосибирске поздно вечером 25 августа.

«В 22.00 на место происшествия выехала оперативная группа. На вид погибшей примерно 40 лет, её личность устанавливается», — сообщили Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, сибирячка покончила с собой.

Напомним, в августе мёртвую женщину нашли под окнами жители Новосибирска.

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