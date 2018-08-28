32 % новосибирцев лечат любовные раны работой

фото предоставила "Фотострана"

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 1100 жителей Новосибирска и узнали о том, как избавиться от боли расставания.

32 % опрошенных «Фотостраной» новосибирцев считают, что лучший способ отвлечься от горечи разлуки – погружение в работу.

“Большинство людей воспринимают расставание как ожог – долгое и мучительное болезненное ощущение. Чтобы отвлечься от боли ожога, люди обычно отвлекаются на то, что захватывает их внимание и заставляет сосредоточиться. Лучший вариант – с головой погрузиться в работу”, – поделилась советом Татьяна.

23 % участников опроса уверены, что пережить болезненный разрыв лучше всего помогает саморазвитие: активное изучение чего-то нового, посещение различных семинаров, выставок и музеев, активные занятия спортом.

“Могу точно сказать, что спорт или обучение новым навыкам спасает из любых морально тяжёлых ситуаций. Ты смотришь на себя со стороны, как ты развиваешься и становишься лучше – это заставляет забыть о прошлых неудачах или перестать придавать им значение”, – отметил Николай.

20 % уверены: позабыть о старой любви поможет новая, поэтому рекомендуют чаще назначать свидания и флиртовать.

12 % респондентов советуют после расставания избавляться от переживаний с помощью развлечений: посещать шумные вечеринки, чаще встречаться с друзьями.

“Здесь главное – не забыться в алкоголе,” – заключил Сергей.

Остальные участники опроса не определились с лучшим методом в данной ситуации.

Напомним, в июне эксперты вычислили футбольную любовь новосибирцев.