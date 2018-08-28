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Бегунья из Новосибирска победила в легендарном столичном полумарафоне

Рубрика: общество

28.08.2018 07:45

фото предоставлено пресс-службой Московского Марафона

Полумарафон в честь известного московского стадиона завершился победой бегуньи из Новосибирска — она показала лучший результат среди девушек.

Соревнования, посвящённые истории легендарного олимпийского комплекса «Лужники», прошли в Москве 26 августа. Всего в них приняли участие семь тысяч спортсменов. Таким образом, полумарафон стал вторым самым массовым стартом на 21,1 километра в России.

Как сообщили в пресс-службе Московского марафона, забег проходил в один круг по центральным набережным столицы с видами на здание Президиума РАН, Крымский мост, стрелку Болотного острова, Храм Христа Спасителя и Кремль.

Абсолютной победительницей полумарафона «Лужники» стала Елена Седова — спортсменка из Новосибирска. Дистанцию она пробежала за 1 час 18 минут 22 секунды. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Сафронов —  1 час 6 минут 27 секунд.

«Полумарафон «Лужники» для многих бегунов стал последним официальным соревнованием перед главным беговым событием страны — Абсолют Московским марафоном», — добавили в пресс-службе.

Напомним, сибирские сноубордистки рискуют не попасть в сборную России на чемпионате мира.

 

 

Теги: спорт

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

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сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

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вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

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