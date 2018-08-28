Бегунья из Новосибирска победила в легендарном столичном полумарафоне

фото предоставлено пресс-службой Московского Марафона

Полумарафон в честь известного московского стадиона завершился победой бегуньи из Новосибирска — она показала лучший результат среди девушек.

Соревнования, посвящённые истории легендарного олимпийского комплекса «Лужники», прошли в Москве 26 августа. Всего в них приняли участие семь тысяч спортсменов. Таким образом, полумарафон стал вторым самым массовым стартом на 21,1 километра в России.

Как сообщили в пресс-службе Московского марафона, забег проходил в один круг по центральным набережным столицы с видами на здание Президиума РАН, Крымский мост, стрелку Болотного острова, Храм Христа Спасителя и Кремль.

Абсолютной победительницей полумарафона «Лужники» стала Елена Седова — спортсменка из Новосибирска. Дистанцию она пробежала за 1 час 18 минут 22 секунды. Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Сафронов — 1 час 6 минут 27 секунд.

«Полумарафон «Лужники» для многих бегунов стал последним официальным соревнованием перед главным беговым событием страны — Абсолют Московским марафоном», — добавили в пресс-службе.

Напомним, сибирские сноубордистки рискуют не попасть в сборную России на чемпионате мира.