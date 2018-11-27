Дело экс-главы НИИТО передали в суд

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Дело экс-главы НИИТО передали в судРубрика: общество
27.08.2018 18:10
фото с сайта pixabay.com
Экс-директора НИИТО обвинили в присвоении 10 млн рублей – в ближайшее время дело рассмотрят в суде.
Уголовное дело бывшего директора НИИТО Михаила Садового по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» поступило в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщил источник изданию «Коммерсантъ-Сибирь», предполагаемые хищения составили почти 10 млн рублей.
Дату рассмотрения дела назначат 3 сентября. В этот же день определят и меру пресечения.
Уголовное дело в отношении Михаила Садового завели в начале 2018 года, тогда же его и задержали. Под домашним арестом экс-глава НИИТО находится с февраля 2018 года.
Напомним, в июле омская экс-судья купила у себя квартиру за 300 тысяч рублей.
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