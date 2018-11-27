Дело экс-главы НИИТО передали в суд

фото с сайта pixabay.com

Экс-директора НИИТО обвинили в присвоении 10 млн рублей – в ближайшее время дело рассмотрят в суде.

Уголовное дело бывшего директора НИИТО Михаила Садового по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» поступило в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил источник изданию «Коммерсантъ-Сибирь», предполагаемые хищения составили почти 10 млн рублей.

Дату рассмотрения дела назначат 3 сентября. В этот же день определят и меру пресечения.

Уголовное дело в отношении Михаила Садового завели в начале 2018 года, тогда же его и задержали. Под домашним арестом экс-глава НИИТО находится с февраля 2018 года.

Напомним, в июле омская экс-судья купила у себя квартиру за 300 тысяч рублей.