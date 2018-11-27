Девочка уколола иглой случайную прохожую в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

На левобережье Новосибирска неизвестная воткнула иглу в бедро прохожей — полиция ищет очевидцев случившегося.

Инцидент произошёл вечером 25 августа на площади Маркса, рядом с автобусной остановкой «Башня». Пострадавшая просто шла по улице, когда почувствовала укол в бедро. Сначала она решила, что это комар. Однако боль усиливалась — позже девушка предположила, что её укололи иглой шприца.

В толпе она успела заметить девочку невысокого роста. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и в медучреждение. Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в МВД по Новосибирской области, на данный момент неизвестно, обнаружены ли у девушки какие-либо заболевания после инцидента.

«Отдел полиции № 7 „Ленинский“ проводит проверку по факту случившегося, устанавливает все обстоятельства. Просим всех, кто был очевидцем произошедшего или владеет информацией о той девочке, обратиться в данный отдел МВД», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2017 года новосибирский суд отправил в колонию подростков, сделавших случайного прохожего инвалидом.



Александра Перевозчикова

журналист Автор