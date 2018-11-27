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В Новосибирске такси начало принимать оплату через приложение

Рубрика: Авто, экономика

27.08.2018 12:02

фото с сайта pixabay.com

Пока услуга доступна только владельцам смартфонов с операционной системой Android.

«Если у пассажира уже есть карта, привязанная к Google Pay, то вводить её данные в нашем приложении не придётся. Нужно просто выбрать этот платёжный сервис в способах оплаты поездки. Эта функция станет доступна автоматически после обновления Google Pay», — сообщили в Яндекс.Такси.

Пассажиры получат скидку — 100 рублей — на первые поездки, оплаченные через приложение. До конца 2018 года сэкономить таким способом на проезде можно будет до десяти раз. Сколько именно — зависит от частоты использования данного сервиса.

Напомним, в августе в новосибирском сетевом гипермаркете появились кассы самообслуживания.

Автор
Михаил Глотов
журналист
Автор
Михаил Глотов
журналист

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вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

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вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

вчера 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

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Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

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27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

27.11.2018 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

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27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

27.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

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