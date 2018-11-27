В Новосибирске такси начало принимать оплату через приложение

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В Новосибирске такси начало принимать оплату через приложениеРубрика: Авто, экономика
27.08.2018 12:02
фото с сайта pixabay.com
Пока услуга доступна только владельцам смартфонов с операционной системой Android.
«Если у пассажира уже есть карта, привязанная к Google Pay, то вводить её данные в нашем приложении не придётся. Нужно просто выбрать этот платёжный сервис в способах оплаты поездки. Эта функция станет доступна автоматически после обновления Google Pay», — сообщили в Яндекс.Такси.
Пассажиры получат скидку — 100 рублей — на первые поездки, оплаченные через приложение. До конца 2018 года сэкономить таким способом на проезде можно будет до десяти раз. Сколько именно — зависит от частоты использования данного сервиса.
Напомним, в августе в новосибирском сетевом гипермаркете появились кассы самообслуживания.
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