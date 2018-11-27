В Норильске восьмилетний мальчик случайно выронил капризного брата из окна

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В Норильске восьмилетний мальчик случайно выронил капризного брата из окнаРубрика: проиcшествия
27.08.2018 11:17
фото с сайта pixabay.com
В Красноярском крае ребёнок водился с младшим братом и хотел припугнуть его за плохое поведение — теперь малыш находится в реанимации.
Накануне в дежурную часть ОМВД по Норильску поступило сообщение, что в Талнахе ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Как выяснили полицейские, за пострадавшим мальчиком присматривал его восьмилетний брат. Малыш начал капризничать, и старший вынес его на балкон к открытому окну. Однако он не смог удержать ребёнка и уронил его.
Пострадавшего мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы, врачи оценивают его состояние как среднее.
«Данная семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. По данному факту сотрудниками полиции отдела МВД России по Норильску проводится проверка. Рассматривается вопрос о наличии в действиях родителей признаков состава преступления, предусмотренного статьёй „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“», — сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Напомним, в июле шестилетний мальчик выпал из окна высотки в Кемерове.
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