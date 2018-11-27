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«Наука как индустрия» — в Новосибирске начал свою работу «Технопром-2018»

Рубрика: бизнес, экономика, наука

27.08.2018 17:39

фото с сайта правительства НСО

В 2018 году главной темой одного из крупнейших международных форумов технологического развития — новосибирского «Технопрома» — стало взаимодействие науки и промышленности.

На площадке Экспоцентра запустил свою работу «Технопром-2018». Концепция форума на этот раз — «Наука как индустрия». В день открытия гостей и участников приветствовали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Андрей Травников отметил, что новосибирский «Технопром» — это шесть лет успешной работы. 

«И то, что год от года форум лишь набирает обороты — достижение. Уверен, что наш VI Технопром станет площадкой для поиска новых прорывных решений, для первых шагов в реализации уникальных инновационных проектов и программ!» — заявил глава Новосибирской области.

Основная деловая программа форума в 2018 году, по замечанию врио губернатора, ориентирована на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Также Андрей Травников рассказал, что на «Технопроме-2018» представят пилотную модель развития территорий с высокой концентрацией научных исследований и разработок, первые результаты работы над развитием Новосибирского научного центра (проекта "Академгородок 2.0").

В целом «Технопром» посвящён трём взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научно-технологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной промышленной политики.

Напомним, в июле стало известно, что кадровый вопрос обсудят на Международном форуме «Технопром» в Новосибирске.

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