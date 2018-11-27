«Не ограбление»: неизвестный пытался задушить ремнём девушку в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Жительница Новосибирска рассказала в соцсетях, как на неё напал незнакомец – однако полиция даже не хочет составлять фоторобот преступника.

О жутком нападении рассказала Светлана в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». В 22:10 на переезде через ж/д пути возле дома на улице Первомайской, 39/3, на неё напал сзади мужчина.

«Накинул ремень на шею и начал душить. Я отключилась на мгновение, но смогла руками схватиться за ремень и опрокинула мужчину. Начала звать молодого человека, который в это время сидел в машине», — рассказала Светлана.

После этого преступник убежал. Поймать его не удалось – ему помогли идущие поезда. Однако девушка увидела, что он направился в сторону хозяйственных корпусов за ж/д путями.

«Цель была не ограбление, у меня в руках был телефон, но он его не тронул», — отметила пострадавшая.

Светлана рассказала, что нападавшему примерно 35–37 лет, ростом примерно в 165 сантиметров, худощавый, темноволосый, глаза, скорее всего, тёмные, стрижка короткая, без залысин. Был одет в тёмную куртку и штаны, с собой небольшая мужская сумочка.

Через 20 минут после случившегося Светлана вместе со своим молодым человеком вызвали полицию. Она отметила, что особой инициативы в расследовании правоохранители не проявляли. Даже не предложили составить фоторобот преступника.

«Они (полицейские – прим. Сиб.фм) меня спросили: "Будете писать заявление?". Я, если честно, обалдела от вопроса. Ответила им, что мне всё равно, в каком формате они возьмут от меня показания, описание преступника, лишь бы эта информация была у них, на случай повторного нападения. В итоге они с моих слов составили на месте на улице какой-то документ с моими показаниями. Не помню, как он называется. И отпустили...» — рассказала Светлана.

Напомним, в августе любители японской кухни напали на доставщика суши в Новосибирске.