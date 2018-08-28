Новосибирским школьникам предложили снимать стресс от учёбы в «Дельфинии»

фото предоставлено пресс-службой центра океанографии и морской биологии «дельфиния»

«Погрузиться в морскую сказку» пригласил школьников Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске.

Как рассказал Сиб.фм специалист центра по связям с общественностью Антон Нагорняк, сейчас в «Дельфинии» проходит морское представление с участием дельфинов, морских львов, тихоокеанского моржа и северного морского льва — сивуча. А в океанариуме для гостей центра создана атмосфера научной подводной станции — более 300 обитателей морских глубин, в том числе акулы.

«Как известно, лучший отдых — это смена деятельности. Приходя в „Дельфинию“, наши гости меняют привычную жизнь на морскую сказку и погружение в тайны Мирового океана. Это имеет большой антистрессовый эффект, что особенно актуально для школьников, которые испытывают стресс от начавшегося учебного года», — добавил он.

В Центре океанографии и морской биологии также можно поплавать с дельфинами. По словам Антона Нагорняка, это «уникальная спа-процедура», позволяющая снять напряжение и расслабиться.

Представления в «Дельфинии» проходят со вторника по воскресенье — в 12:00, 15:00, 18:00. Полюбоваться на обитателей морей и океанов можно с понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00, а поплавать с дельфинами — со вторника по воскресенье.

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» находится на улице Жуковского, 100/4.

Задать вопросы о выставках и представлениях вы можете по телефону 8-800-100-89-88.



Ксения Лысенко

журналист Автор