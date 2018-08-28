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Новосибирским школьникам предложили снимать стресс от учёбы в «Дельфинии»

Рубрика: афиша

28.08.2018 13:54

фото предоставлено пресс-службой центра океанографии и морской биологии «дельфиния»

«Погрузиться в морскую сказку» пригласил школьников Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске.

Как рассказал Сиб.фм специалист центра по связям с общественностью Антон Нагорняк, сейчас в «Дельфинии» проходит морское представление с участием дельфинов, морских львов, тихоокеанского моржа и северного морского льва — сивуча. А в океанариуме для гостей центра создана атмосфера научной подводной станции — более 300 обитателей морских глубин, в том числе акулы.

«Как известно, лучший отдых — это смена деятельности. Приходя в „Дельфинию“, наши гости меняют привычную жизнь на морскую сказку и погружение в тайны Мирового океана. Это имеет большой антистрессовый эффект, что особенно актуально для школьников, которые испытывают стресс от начавшегося учебного года», — добавил он.

В Центре океанографии и морской биологии также можно поплавать с дельфинами. По словам Антона Нагорняка, это «уникальная спа-процедура», позволяющая снять напряжение и расслабиться.

Представления в «Дельфинии» проходят со вторника по воскресенье — в 12:00, 15:00, 18:00. Полюбоваться на обитателей морей и океанов можно с понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00, а поплавать с дельфинами — со вторника по воскресенье.

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» находится на улице Жуковского, 100/4.

Задать вопросы о выставках и представлениях вы можете по телефону 8-800-100-89-88.

Автор
Ксения Лысенко
журналист
Автор
Ксения Лысенко
журналист

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Лента новостей

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сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

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«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

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вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

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