Не рассчитал: новосибирского любителя животных сняли с дерева спасатели

Лента новостейПредложить новость
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
Не рассчитал: новосибирского любителя животных сняли с дерева спасателиРубрика: общество
27.08.2018 13:17
фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»
Новосибирец забрался на дерево за испуганным котёнком — спасатели помогли спуститься и животному, и парню.
Инцидент произошёл в пятницу, 24 августа, на улице Кубовой в Новосибирске. 26-летний парень забрался на дерево, чтобы достать котёнка, но не смог спуститься самостоятельно, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».
Вызов на пульт диспетчера поступил в 19:35.
«Молодой человек находился между стволами дерева на высоте примерно второго этажа. Для его эвакуации потребовалась раздвижная лестница. Мужчина был благополучно спущен с дерева на землю, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в группе.
Спасатели объяснили парню, что в подобных случаях лучше сразу обращаться к специалистам.
Напомним, в августе в Новосибирске произошёл похожий случай — спасатели сняли с дерева котёнка и мужчину.
Комментарии
Лента новостей
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения
«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках
Статьи по теме
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Бомжи хвостатые
Почему в Новосибирске так сложно решить проблему бездомных жи...
Новости по теме
Популярное