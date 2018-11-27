Не рассчитал: новосибирского любителя животных сняли с дерева спасатели

фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»

Новосибирец забрался на дерево за испуганным котёнком — спасатели помогли спуститься и животному, и парню.

Инцидент произошёл в пятницу, 24 августа, на улице Кубовой в Новосибирске. 26-летний парень забрался на дерево, чтобы достать котёнка, но не смог спуститься самостоятельно, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Вызов на пульт диспетчера поступил в 19:35.

«Молодой человек находился между стволами дерева на высоте примерно второго этажа. Для его эвакуации потребовалась раздвижная лестница. Мужчина был благополучно спущен с дерева на землю, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в группе.

Спасатели объяснили парню, что в подобных случаях лучше сразу обращаться к специалистам.

Напомним, в августе в Новосибирске произошёл похожий случай — спасатели сняли с дерева котёнка и мужчину.



Юлия Моисеева

журналист Автор