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Не рассчитал: новосибирского любителя животных сняли с дерева спасатели

Рубрика: общество

27.08.2018 13:17

фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»

Новосибирец забрался на дерево за испуганным котёнком — спасатели помогли спуститься и животному, и парню.

Инцидент произошёл в пятницу, 24 августа, на улице Кубовой в Новосибирске. 26-летний парень забрался на дерево, чтобы достать котёнка, но не смог спуститься самостоятельно, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Вызов на пульт диспетчера поступил в 19:35.

«Молодой человек находился между стволами дерева на высоте примерно второго этажа. Для его эвакуации потребовалась раздвижная лестница. Мужчина был благополучно спущен с дерева на землю, медицинская помощь ему не потребовалась», — сообщили в группе.

Спасатели объяснили парню, что в подобных случаях лучше сразу обращаться к специалистам.

Напомним, в августе в Новосибирске произошёл похожий случай — спасатели сняли с дерева котёнка и мужчину.

Автор
Юлия Моисеева
журналист
Автор
Юлия Моисеева
журналист

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