Принцесса енот рискует ослепнуть – ей нужна помощь новосибирцев

фото со страницы Юлии Кирей в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске после смерти хозяина енота Лизу передавали от человека к человеку, она была ненужной, никто не заботился о её здоровье; теперь добрые люди собирают ей деньги на операцию.

«В Новосибирске живёт маленькая принцесса енот Лиза, 5,5 месяцев. У неё проблемы со здоровьем. Диагноз "зрелая катаракта"! Один глазик полностью затянут катарактой, другим видит совсем немножко», – рассказала в соцсетях жительница Новосибирска Юлия Кирей.

Женщина отметила, что с каждым днём катаракта разрушает хрусталик глаза бедной Лизы.

После смерти первого хозяина о маленьком еноте некому было заботиться. Люди, которые её подобрали, подарили Лизу одной женщине на день рождения. Спустя два месяца к новой хозяйке приехали внуки, и енот стал им не нужен. Её отдали молодой паре. Но у них была собака, с которой Лиза не сдружилась.

После этого она попала в руки Юлии Кирей, которая стала заботиться о животном и заметила, что у зверька проблемы с глазами. Она показала Лизу офтальмологу – врачи порекомендовали сделать операцию, чтобы сохранить зрение хотя бы на одном глазу. Также специалисты предположили, что катаракта развилась после травмы.

Операция стоит 40 тысяч рублей. Женщина просит людей помочь собрать необходимую сумму.

«Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 4817 7602 0475 9942, Юлия Геннадьевна Е. Карта привязана к телефону 8 913 935 3454. Обязуемся присылать по чекам фотоотчёт и по лечению», – написала она в соцсетях.

Напомним, бандитский кот Пётр также нуждается в любви и помощи новосибирцев.



Александра Перевозчикова

журналист Автор