0 балла
-11
66.94 75.52
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

вчера 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

27.11.2018 Woman 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

27.11.2018 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

27.11.2018 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

27.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Принцесса енот рискует ослепнуть – ей нужна помощь новосибирцев

Рубрика: общество

27.08.2018 13:06

фото со страницы Юлии Кирей в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске после смерти хозяина енота Лизу передавали от человека к человеку, она была ненужной, никто не заботился о её здоровье; теперь добрые люди собирают ей деньги на операцию.

«В Новосибирске живёт маленькая принцесса енот Лиза, 5,5 месяцев. У неё проблемы со здоровьем. Диагноз "зрелая катаракта"! Один глазик полностью затянут катарактой, другим видит совсем немножко», – рассказала в соцсетях жительница Новосибирска Юлия Кирей.

Женщина отметила, что с каждым днём катаракта разрушает хрусталик глаза бедной Лизы.

После смерти первого хозяина о маленьком еноте некому было заботиться. Люди, которые её подобрали, подарили Лизу одной женщине на день рождения. Спустя два месяца к новой хозяйке приехали внуки, и енот стал им не нужен. Её отдали молодой паре. Но у них была собака, с которой Лиза не сдружилась. 

После этого она попала в руки Юлии Кирей, которая стала заботиться о животном и заметила, что у зверька проблемы с глазами. Она показала Лизу офтальмологу – врачи порекомендовали сделать операцию, чтобы сохранить зрение хотя бы на одном глазу. Также специалисты предположили, что катаракта развилась после травмы.

Операция стоит 40 тысяч рублей. Женщина просит людей помочь собрать необходимую сумму.

«Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 4817 7602 0475 9942, Юлия Геннадьевна Е. Карта привязана к телефону 8 913 935 3454. Обязуемся присылать по чекам фотоотчёт и по лечению», – написала она в соцсетях.

Напомним, бандитский кот Пётр также нуждается в любви и помощи новосибирцев.

Автор
Александра Перевозчикова
журналист
Автор
Александра Перевозчикова
журналист

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирец сядет в тюрьму за продажу компонентов оружия массового поражения

вчера 06:00 Общество 0 Коммент.

Девушка украла сердце сибиряка, и он подарил ей краденые розы

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

27.11.2018 Woman 0 Коммент.

«Ёлка Победы» юной новосибирской художницы появится на почтовых открытках

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Хозяина прожорливой собаки похитили односельчане в Новосибирской области

27.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом»

27.11.2018 Культура 0 Коммент.

Стали известны любимые первые автомобили новосибирцев

27.11.2018 Авто 0 Коммент.

Аналоговое телевидение отключат в начале следующего года

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных

27.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости

27.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
24.10.2018

Мир как насмешка

Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее
Image
04.07.2018

Терапия для нетипичных

Что станет вариантом нормы будущего поколения и ...

Читать далее
Image
25.06.2018

Оставить окно надежды

Будни обычных врачей и немного медицинских подвиго...

Читать далее

Новости по теме

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь вчера 10:33 Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ вчера 09:32 Новосибирский биолог расскажет о чувствах людей и животных 27.11.2018 Крыса, снег и школьная пора – Итоги Сиб.фм 25.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Image

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – сканда...

Image

В дело об издевательствах над учеником сибирского лицея вмешался ...