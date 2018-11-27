Холодная погода с дождями надвигается на Новосибирскую область

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Холодная погода с дождями надвигается на Новосибирскую областьРубрика: общество
27.08.2018 15:37
фото с сайта pixabay.com
В последние дни лета похолодает, рассказали новосибирские синоптики.
По Новосибирской области в ближайшие дни пройдёт циклон, а за ним последует холодный осенний воздух, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Ночью и утром 28 августа к нам с юго-запада будет подходить циклон, он пройдёт через центральные и западные районы Новосибирской области и двинется дальше, на северо-восток – с ним мы ждём дождей и гроз. Затем в тыл этому циклону начнёт заходить холодный воздух, будет расти давление. 29–30 августа осадки прекратятся, но станет прохладнее», – рассказала Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
По информации синоптиков, в ночь на 28 августа в Новосибирске ожидается дождь, местами – грозы. Днём пройдёт небольшой дождь, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночная температура составит +11…+13 градусов, дневная – +18…+20 градусов.
Ночью 29 августа местами пройдёт небольшой дождь, днём осадков не будет. Западный ветер – 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается +11…+13 градусов, днём воздух прогреется до +19…+21 градуса.
Напомним, в июле стало известно, что ливни и жаркая погода могли спровоцировать вспышку сибирской язвы в Туве.
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