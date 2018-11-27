Ради развлечения подросток угонял машины в Ачинске

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14-летний житель Ачинска сначала угнал «Газель», чтобы покататься, а затем вошёл в кураж и «одолжил» ещё и «Ладу».

Подозреваемого в угоне подростка задержали сотрудники Госавтоинспекции вместе с сотрудниками Росгвардии.

На прошедшей неделе в МО МВД «Ачинский» местный житель сообщил, что неизвестный завладел его автомобилем ГАЗ-2752, который был припаркован у дома. Ориентировку угнанной машины передали всем экипажам полиции и вневедомственной охраны. В итоге авто нашли. За рулём, неожиданно, находился 14-летний местный житель.

Известно, что подросток на тот момент уже состоял на учёте в ОВД. Сам он пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что машину взял просто покататься.

Опыт задержания ничему юношу не научил. Спустя несколько дней он снова угнал авто. На этот раз ВАЗ-21043.

По обоим фактам в отношении подростка возбудили уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», – сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Напомним, в мае житель Новосибирска угнал в селе автомобиль.